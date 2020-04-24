KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle son bir haftada 2868 test yapılırken pozitif vakaya rastlanmadı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanlı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, bugün toplam 546 test yapıldığını ve yeni bir vakaya rastlanmadığını bildirdi.

Ülkede en son 17 Nisan'da bir pozitif Kovid-19 vaka tespit edildiği açıklanmıştı.

KKTC'de ilk kez 10 Mart'ta bir Alman turistte virüs tespit edilirken bugüne dek 108 vaka görüldü, 4 kişi yaşamını yitirdi.

KKTC'de bugüne dek 8423 test yapıldı.