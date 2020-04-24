HABER /  GÜNCEL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var
ADV Şoook kaliteli Şoook ucuz

İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüse yakalandı

ADV Hoş gelsin Ramazan

Kanal 7 ekranlarında yaptığı sohbetler ve özellikle geçmiş ramazanlarda iftarda yaptığı dualarla inananların gönlüne giren ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koranavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Abone ol

Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programlarında yaptığı sohbet ve okuduğu dualarla 7'den 70'e inananların gönlünde taht kuran ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun ramazanın ilk gününde ekranlarda olmamasının sebebi ortaya çıktı. 

Döngeloğlu 21 Nisan'da yaptığı sosyal medyada, "Selamün aleyküm arkadaşlar kişisel  youtube kanalımızdan inşaAllah Ramazanı şerifte canlı yayınla sohbetler yapmayı düşünüyorum" mesajını paylaşmıştı.

Ancak Döngeloğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu belli oldu.

Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hocamız, hemşehrim ve abim Ömer Döngeloğlu hafif seviyede korona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim" dedi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bin 969'a yükseldi
Trump'tan olay sözleri için açıklama
İçişleri Bakanlığı, CHP'li Ağbaba'nın iddiasını yalanladı
Almanya maske için Türkiye'nin kapısını çalmak istemiyor
Hollanda'da koronavirüs nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu iptal edildi
KKTC'de son bir haftada yeni koronavirüs vakası görülmedi
ÖNCEKİ HABERLER
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a 23 Nisan eleştirisi
Altının kilogramı 389 bin 200 liraya yükseldi
İzmir Büyükşehir'den iftar yemeği dağıtımı
Hollanda'dan getirilen Türkler karantinada
Koronavirüsü yenen 92 yaşındaki Bahriye nine hayatını kaybetti
Trabzon imsakiye sahur vakti! Trabzon ramazan takvimi imsak iftar saatleri
Yorumlar 3 yorum