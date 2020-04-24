İlahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüse yakalandı

Kanal 7 ekranlarında yaptığı sohbetler ve özellikle geçmiş ramazanlarda iftarda yaptığı dualarla inananların gönlüne giren ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun koranavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

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Kanal 7 ekranlarında iftar ve sahur programlarında yaptığı sohbet ve okuduğu dualarla 7'den 70'e inananların gönlünde taht kuran ilahiyatçı yazar Ömer Döngeloğlu'nun ramazanın ilk gününde ekranlarda olmamasının sebebi ortaya çıktı.

Döngeloğlu 21 Nisan'da yaptığı sosyal medyada, "Selamün aleyküm arkadaşlar kişisel youtube kanalımızdan inşaAllah Ramazanı şerifte canlı yayınla sohbetler yapmayı düşünüyorum" mesajını paylaşmıştı.

Ancak Döngeloğlu'nun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ve Başakşehir Hastanesi'nde tedavi altında olduğu belli oldu.

Radyo TV Program Yapımcısı Niyazi Gedik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli hocamız, hemşehrim ve abim Ömer Döngeloğlu hafif seviyede korona hastalığı geçirmekte olup hastanede tedavi görmektedir. Özellikle yazdığı mesajı sizlerle paylaşıyorum ki bunun dışında haberlere itibar edilmesin. Hocamıza ve tüm hastalarımıza dua edelim" dedi.