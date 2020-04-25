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Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu

Koronavirüs nedeniyle ülkesine giden Fenerbahçe Beko'un koçu Zeljko Obradovic'in sakllarının ve saçlarının uzamış hali sosyal medyada çok sayıda beğeni aldı.

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Fenerbahçe Ülker Başantrenörü Zeljko Obradovic'in yeni imajı sosyal medyada gündem oldu.

Sırp antrenörün sakallarının ve saçlarının uzamış hali büyük ilgi gördü. Sarı-lacivertli taraftarlar, konu hakkında çok sayıda paylaşımda bulundu.

ÜLKESİNE DÖNMÜŞTÜ
Obradovic, Türkiye'de yaşanan koronavirüs salgını sonrası liglerin ertelenmesiyle birlikte, Sırbistan'ın gönderdiği özel uçakla ülkesine dönmüştü.

Fenerbahçe Başantrenörü Obradovic, yeni imajıyla sosyal medya gündem oldu

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