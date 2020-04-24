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İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bin 969'a yükseldi

Anadolu Ajansı
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İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 420 artarak 25 bin 969’a yükseldi. 

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İtalya'da iki aydır süren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu. 

Açıklamada; ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısında hafta başında başlayan gerilemenin bugün de sürdüğü belirtilerek, vaka sayısının 106 bin 527’ye düştüğü bildirildi. 

Ülkede bugüne kadar virüs bulaşanların sayısının toplam 192 bin 994 olduğu, iyileşenlerin sayısının da 2 bin 992 artışla 60 bin 498'e çıktığı ifade edildi. 

Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 420 artarak, 25 bin 969'a yükseldiği belirtildi. 

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün sürdüğü bildirilen açıklamada; 2 bin 267 olan yoğun bakım hasta sayısının 2 bin 173'e gerilediği kaydedildi. 

Açıklamada; ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 642 bin 356 test yapıldığı bilgisi verildi. 

"Eğri eğildi"

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, "Eğri eğildi. Geleceğe artık güvenle ama aynı zamanda dikkatle bakabiliriz" dedi. 

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro da ülkedeki durumun epidemiyolojik olarak iyileşme gösterdiğini kaydetti.

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