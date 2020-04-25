Çin, Kim Jong-un için Kuzey Kore'ye uzmanlar gönderdi

ÇİN, son günlerde sağlığı tartışma konusu olan Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un için doktorların da olduğu bir ekibi Kuzey Kore'ye gönderdi.

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Uluslararası Haber Ajansı Reuters, konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberinde, ekibin gidişinin Kuzey Kore Devlet Başkanı Kim Jong-un''un sağlığıyla ilgili olup olmadığı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Gizli tutuluyor

Ajansa konuşan iki kaynak, Pekin'den Kuzey Kore'ye seheyat eden heyete, Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) Uluslararası İrtibat Dairesi'ne bağlı kıdemli bir üyenin başkanlık ettiğini söyledi. Haberde, kaynakların 'konunun hassasiyeti' nedeniyle kimliklerinin açıklanmamasını talep ettiği belirtti.

Kuzey Kore lideri öldü mü?

Kuzey Kore liderinin öldüğü iddialarıyla ilgiliyse Güney Kore istihbaratı bir açıklama yaptı. Kim Jong un'un yaşadığı ve yakında ortaya çıkabileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde iddialar hakkında yorumda bulunmuş, "İyi olmasını diliyorum" diyerek, Kim ile iyi bir ilişkilerinin olduğunu söylemişti.

Durumu ağır olduğu iddia edildi

36 yaşındaki Kuzey Kore liderinin kalp ameliyatı geçirdiği ve durumunun ağır olduğu iddia edilmişti.