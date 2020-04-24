İBB sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına tepki hakkımı helal etmiyorum

İSTANBUL'da sefer sayılarının düşürülmesiyle birlikte duraklarda periyan olan vatandaşlar İBB Sözcüsü Murat Ongun'un, "Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşların kullanımı için toplu ulaşım seferleri hakkında bilgi web sayfalarımızda" mesajına tepki gösterdi.

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CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin; İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi'nin 11 Nisan 2020 tarihinde aldığı ve vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi için sefer sayılarının artırılmasına yönelik kararını uygulanmaması ulaşımda aksaklıklara neden oluyor.

Yoğunluğa çözüm bulunamadı

‪İstanbul Büyükşehir Belediyesi; toplu taşıma kullanımı yüzde 90 oranında düşmesine rağmen otobüs ve metrobüslerde yaşanan yoğunluğa çözüm bulamıyor. İBB, İstanbul'da toplam 30 İETT Hattının seferini iptal etti. 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren ise metro seferleri saat 21.00'den sonra yapılmıyor.

Paylaşım tepki topladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun'un; sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki şahsi hesabından, "Dışarı çıkmak zorunda olan vatandaşların kullanımı için toplu ulaşım seferleri hakkında bilgi web sayfalarımızda" şeklindeki paylaşımı tepki topladı.

Taksi ile eve dönmek zorunda kaldım

Fırat isimli bir vatandaş; Murat Ongun'un söz konusu paylaşımı eleştirdi ve 22 Nisan tarihinde yaşadığı mağduriyetle ilgili olarak, "Hakkımı helal etmiyorum size dün 150 TL'yi sayenizde harcamak zorunda kaldım. Taksi ile eve dönmek zorunda kaldım. Siz daha ne konuşuyorsunuz? Saat 22:10 durağa geliyorum. 45 dakika bekliyorum. Ekranda görünen hiçbir araç gelmiyor, dakikası geliyor, araç yok" ifadelerini kullandı.