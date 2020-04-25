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18 yıl önce işlenen cinayeti corona virüs temizliği ortaya çıkardı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde corona virüs temizliği yapan bina sakinlerinin attığı çuvaldan 18 yıl önce kardeşi tarafından bıçaklanarak öldürülen şahsın cesedi çıktı. 2 kardeşin gözaltına alındığı olayda katil zanlısı şahıs, abisini öldürdükten sonra çuvalla eve sakladığını itiraf etti.

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Sakarya'da 18 yıl önce kardeşlerini öldürüp cesedini battaniyeye sararak Kocaeli'de daha önce ikamet ettikleri eve getirdikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 21 Nisan Salı günü Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde İzmit Belediyesine ait çöp döküm sahasında çuvalda battaniyeye sarılmış ve çürümüş halde E.Ç'ye (49) ait cesedin bulunmasıyla ilgili Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri harekete geçti.

Ekipler, E.Ç'nin 2002 yılından bu yana ailesi tarafından kayıp olarak arandığını belirledi. Bunun üzerine çuvalı bulan temizlik görevlileriyle irtibata geçen ekipler, battaniyenin atıldığı İzmit ilçesindeki evi tespit etti.

Polis ekipleri, bir süre sürdürülen teknik ve fiziki çalışmanın ardından Sakarya'da maktulün kardeşleri R.Ç. ve E.Ç'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarılan R.Ç. tutuklandı, E.Ç. ise adli kontrol şartı ve yurt dışına çıkış yasağı konularak salıverildi.

Maktül E.Ç'nin 2002 yılında kardeşleri tarafından Sakarya'daki evlerinde çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldüğü, kardeşlerin battaniyeye sardıkları cesedi, daha önce ikamet ettikleri Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki evlerine getirip bıraktıkları belirlendi.

Yıllar içinde metruk hale gelen evde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle yapılan temizlik çalışmalarında çürümüş cesedin fark edilmeyerek battaniyenin çöpe atıldığı, temizlik görevlilerinin de bunu alarak çöp döküm sahasına götürdükleri öğrenildi.

Ne olmuştu?
Alikahya Karadenizliler Mahallesi Solaklar Sapağı mevkisinde İzmit Belediyesine ait çöp döküm sahasında 21 Nisan Salı günü hurda toplayan kişiler, çuval içinde şüpheli bir paket görüp durumu polis ekiplerine bildirmiş, polisin açtığı pakette, battaniye içinde çürümüş ceset bulunmuştu. 

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