HABER /  GALATASARAY
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Fatih Terim Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ın transfer edilmesini yönetime bildirdi.

Abone ol

Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transfer golü atmaya hazırlanıyor. 7 sezondur sarı-lacivertli formayı giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım, Cimbom'un radarına girdi.

Hasan Ali'yi renklerine katmayı planlıyor
Fotomaç'ta yer alan habere göre, Leipzig'den 1.5 yıllığına kiralanan Saracchi dışında elinde orijinal bir sol bek bulunmayan sarı-kırmızılılar, yerli taarruzuna devam edip, Hasan Ali'yi renklerine katmayı planlıyor. Sivas'tan Emre Kılınç, Mert Hakan ve Erdoğan Yeşilyurt ile el sıkışan Aslan, Hasan Ali ile birlikte yeni sezon öncesi dördüncü yerli ismi de kulübe kazandıracak.

Tek handikabı sakatlık
2012 senesinde Kayseri'den Fenerbahçe'ye katılan Hasan Ali yıllarca istikrarlı performansıyla dikkat çekse de bu sezon çok sakatlık yaşadı. Bu sezon 5 kez sakatlık geçiren gurbetçi oyuncu, toplam 21 maç kaçırdı. Ligdeki son 4 maça ilk 11'de başlayan Hasan Ali, tam formasına kavuşmuşken koronavirüs nedeniyle bir kez daha sahalardan uzaklaştı.

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda boy göstermek istiyor
Uzun yıllardır milli takımın sol bekteki neferi olan ancak formasını kaptıran Hasan Ali'nin Galatasaray'da göstereceği performansla kendine Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yer açmak istediği öğrenildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Çin, Kim Jong-un için Kuzey Kore'ye uzmanlar gönderdi
65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonu sokak izni geliyor!
Ramazan bayramında normale dönüş olacak mı? Fahrettin Koca açıkladı
İBB sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımına tepki hakkımı helal etmiyorum
Trump'tan olay sözleri için açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ermeni Patriği Maşalyan’a mektup
ÖNCEKİ HABERLER
Koronavirüsü yenen doktor: Sabretmeyi ve şükretmeyi öğrendim
Trump: Covid-19'da pozitif test oranın yüzde 28'e düştü
Mariano'dan transfer açıklaması: Şu anlık bekliyoruz
Süleyman Demirel’in manevi oğlu Ali Çetin Şener Koronavirüsten öldü
Hollanda'da 2019-2020 futbol sezonu iptal edildi
Yozgat imsakiye sahur vakti! Yozgat ramazan takvimi iftar imsak saatleri
Yorumlar