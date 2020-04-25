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Beşiktaş Edwin Gyasi transferini bitirdi

Beşiktaş, CSKA Sofia ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi ile 2 yıllık anlaşma sağladı.

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Kara Kartal'a müjde Gana basınından geldi. Ghanasoccer'da yer alan habere göre CSKA Sofia ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Edwin Gyasi, Beşiktaş'la 2 yıllık ön mukavele imzaladı.

Bedelsiz gelecek
Haberde 28 yaşındaki futbolcunun, siyah-beyazlılarla kişisel konularda görüşmeler yaptığı ve oyuncunun sezon sonunda kulübe bedelsiz geleceği ifade edildi. Bulgar kulübünün de sezon sonu birçok futbolcusu ile yollarını ayıracağı ve bunu futbolculara bildirdiği kaydedildi.

Edwin Gyasi kimdir?
Asıl mevkisi sağ kanat olan Edwin Gyasi ayrıca sol kanatta ve santrfor olarak da forma giyebiliyor. Hollanda takımı Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofia formaları giydi.

Piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro
Kulübü ile olan sözleşmesi bu yılın haziran ayında dolacak olan Ganalı oyuncu Gyasi'nin güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

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