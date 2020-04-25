Ekrem İmamoğlu'na 'çapsız' diyen Can Ataklı'nın özür açıklaması bomba

Ekrem İmamoğlu'na ''Böyle bir iş bilmezlik.. Böyle bir çapsızlık... İstanbul'a yakışmıyor" diyen Can Ataklı, özür dilerken sözlerinde yanlış anlaşılma olmadığını söyledi. Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ ise yanlış anlaşılmalardan dolayı özür dilediğini açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Şehir Hastanesi yolunu yapmamak için uzun süre direndi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise bunun üzerine bakanlığa talimat verdi ve yollar yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir tavır alması muhalif kimliğiyle bilinen Can Ataklı'yı bile kızdırdı.

"Bu şovlarla bu işler yürümez" demişti

Tele1 kanalındaki programında Ataklı, "Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde. Ne yaptınız? Demeçler, şovlar... Bu şovlarla bu işler yürümez." ifadelerini kullanmıştı.

Ataklı'nın kulağı çekildi

Ataklı'nın sert eleştirileri gündeme oturdu. Tele1'in yayın politikası mı değişiyor soruları akıllara gelirken, devreye giren kanalın genel yayın yönetmeni Merdan Yanardağ, Ataklı ile görüşerek uyardı.

"Eleştirim baki dozu kötü

Can Ataklı ertesi günü programında İmamoğlu'ndan özür diledi ama söylediklerinin arkasında durdu. Ataklı, "eleştirim baki dozu kötü" dedi ve şunları söyledi:

"Efendim yanlış anlaşıldı, maksadını aştı falan değil. Çok net söyledim"

"Belki dozu fazla olan bir eleştiride bulundum. Garip garip tepkileri geliyor Canımı sıkan şu. Şimdi sıra mı? Sırası mı dediğiniz an iş bitiyor benim kafamda. Çünkü o zaman bütün eleştirdiğimiz bu iktidara yönelttiğimiz eleştirilerin aynısını istiyorsun benden. Başta İmamoğlu üzülmüş. Eleştirileri hakaret etmek üzmek için söylemem. Üzüntü yarattıysam özür dilerim. Ama eleştirilerim baki. Ben onları söyledim. Efendim yanlış anlaşıldı, maksadını aştı falan değil. Çok net söyledim. Sadece sert söyledim. Üzüntü yarattıysam özür dilerim. Eleştirim baki dozu kötü. "

Merdan Yanardağ Ataklı'nın yanlış anlaşıldığını söyledi

Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, kendi programında Ataklı'nın yanlış anlaşıldığını söyledi.

"İktidar dururken muhalefetle uğraşacak halimiz yok"

Kendi programında konuya ilişkin açıklama yapan Yanardağ ise kanalın yayın politikasını çok tartışılacak şu ifadelerle anlattı:

"Kimseyi haketmediği kavramlarla hitap etmek söz konusu olamaz" diyen Yanardağ, iktidar dururken muhalefetle uğraşacak halimiz yok. Şöyle bir tutum içinde değiliz. Hem nalına hem mıhına gibi klasik gazetecilik tavrı içinde değiliz. Bu anlamda taraf olduğumuzu ilan etmiş bir perspektife sahip değiliz. "

Ataklı ne demişti?

Çapsızlık, beceriksizlik...İstanbul'a yakışmıyor

Tele 1 canlı yayınında Ataklı şehir hastanesinin yolunu yapmayan İmamoğlu'na , "Bahanesi yok bu işin, İBB burada çok büyük hata yaptı. Böyle bir hastane açılıyor. Bina muazzam. İnşaat olarak harika. Efendim yolunu onlar durdurdu da biz yaptık da yapmadık da... Bir de yolu yapılmayacaktır diye açıklama yaptı. Böyle bir acemilik... Böyle bir iş bilmezlik.. Böyle bir çapsızlık... İstanbul'a yakışmıyor. Yapacaksın kardeşim. Tak diye yapacaktın. Hem de bütün gücünü seferber edecektin. Orası benim milletimin şifa bulacağı bir yer. Özellikle bu korona günlerinde. Ne yaptınız? Demeçler, şovlar... Bu şovlarla bu işler yürümez." ifadelerini kullanmıştı.