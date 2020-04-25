Merih Demiral'dan sağlık çalışanlarına anlamlı destek

Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, sağlık personeli için bir paylaşımda bulundu.

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İtalya Seri A ekiplerinden Juventus'ta forma giyen milli futbolcumuz Merih Demiral, anlamlı bir paylaşımda bulundu. Sezon ortasında sakatlanan ve sezonu kapatan Juventus'un başarılı defansı, sağlık çalışanlarına destek verdi.

Büyük beğeni topladı

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan genç futbolcu, sağlık çalışanlarına destek oldu. Milli futbolcu yaptığı paylaşımla büyük bir beğeni topladı.