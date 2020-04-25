Yurt dışından 40 binden fazla Türk vatandaşı ülkeye getirildi!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, krizin başından itibaren yaklaşık 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının yurda getirildiği duyuruldu.

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Dışişleri Bakanlığı, Koronavirüs salgınından dolayı yurt dışından Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşların sayısı hakkında bilgi verdi.

''40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilmiştir''

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Krizin başından itibaren yaklaşık 75’den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilmiştir. 23 Nisan 2020 tarihinde 3, 24 Nisan 2020 tarihinde 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yurtdışında vefat etmiştir.

''32 bin 763 vatandaşımız yurtlardan tahliye edilmiştir"

24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir.''