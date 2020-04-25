HABER /  GÜNCEL
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Yurt dışından 40 binden fazla Türk vatandaşı ülkeye getirildi!

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, krizin başından itibaren yaklaşık 75'den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşının yurda getirildiği duyuruldu.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığı, Koronavirüs salgınından dolayı yurt dışından Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşların sayısı hakkında bilgi verdi.

''40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilmiştir''
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Krizin başından itibaren yaklaşık 75’den fazla ülkeden 40 bini aşkın Türk vatandaşı yurda getirilmiştir. 23 Nisan 2020 tarihinde 3, 24 Nisan 2020 tarihinde 7 olmak üzere toplam 10 vatandaşımız yurtdışında vefat etmiştir.

''32 bin 763 vatandaşımız yurtlardan tahliye edilmiştir"
24 Nisan 2020 tarihi itibariyle toplam 23 bin 530 vatandaşımız KYK öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Gözlem süresi sona eren 32 bin 763 vatandaşımız ise söz konusu yurtlardan tahliye edilmiştir.''

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
ABD'li profesörden 'Ermeniler yaptıkları kanlı saldırıları konuşmuyor' eleştirisi
Ekrem İmamoğlu'na 'çapsız' diyen Can Ataklı'nın özür açıklaması bomba
Ilısu barajında ilk tribün dönmeye başladı! Vizyon proje para basacak
Fatih Terim Fenerbahçe'den Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor
Çin, Kim Jong-un için Kuzey Kore'ye uzmanlar gönderdi
65 yaş üstü vatandaşlara hafta sonu sokak izni geliyor!
ÖNCEKİ HABERLER
Dünya genelinde corona virüs bilançosu boyutlara ulaştı
Philippe Coutinho ayak bileğinden ameliyat edildi
Fas'tan 277 Türk vatandaşı getirildi
Beşiktaş Edwin Gyasi transferini bitirdi
Ozan Kabak için rekor bonservis bedeli
Ankara İmsakiye 2020 sahur vakti! Ankara imsak ve iftar saatleri
Yorumlar 1 yorum