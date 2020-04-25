İBB'nin 23 Nisan'da dağıttığı kitapta Alevilik ayrı bir din gibi gösterildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 23 Nisan'da çocuklara gönderdiği kitapta Aleviliğin İslam’dan ayrı bir dinmiş gibi resmedilmesi tepkilere neden oldu.

Abone ol

İBB tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel olarak hazırlanan ve çocuklara gönderilen paketlerde yer alan “Cumhuriyet ve Demokrasi” adlı kitap tartışmalara yol açtı.

“Demokrasi için ‘sandık’ şarttır ama yeterli değildir” ifadesinin yer aldığı kitaptaki bir çizimde İslâmiyet hoca, Hristiyanlık rahip, Yahudilik de hahamla resmedildi. Aynı çizimde bir Alevi dedesine de yer verilerek çocuklara Alevilik bir ‘din’ gibi gösterildi.

Tartışılan görsele sosyal medyada büyük tepki gösterildi. Yapılan yorumlarda İBB ayrımcılığı körüklemekle suçlandı.

Ahmet Hakan: Aman dikkat İmamoğlu

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise tartışılan görseli köşe yazısında değerlendirdi ve Ekrem İmamoğlu'na böyle seslendi:

Yanlış anlamaya ve yanlış anlaşılmaya hayli müsait

"Aslında çocuklara din ve inanç özgürlüğü bağlamında Alevilerin haklarından söz etmek için hazırlanmış bir görsel bu. Ama yanlış anlamaya ve yanlış anlaşılmaya hayli müsait. İlk bakışta Aleviliğin, “İslam–Hıristiyanlık-Yahudilik” gibi ayrı bir din olduğu algısı yaratıyor. Bu tür konularda biraz daha dikkat etmek gerekmez mi Ekrem Başkan?"

“Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma” yazılı dövizler

Kitaptaki bir resimde gençlerin ellerinde, “Başkan şaşırma, sabrımızı taşırma” yazılı dövizler taşıması da dikkati çekti.