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Fenerbahçe Bjelica ile transfer görüşmeleri yapıyor

Hoca arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, Dinamo Zagreb ile yollarını ayıran Nenad Bjelica'yı takımın başına getirmek istiyor.

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Ersun Yanal ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışlarına başlayan Fenerbahçe'nin, son olarak Dinamo Zagreb'i çalıştıran 48 yaşındaki teknik direktör Nenad Bjelica ile görüşmelere başladığı ifade edildi. Başarılı olmasına rağmen D.Zagreb ile yollarını ayıran Bjelica, Fenerbahçe'yi ima eden açıklamalar yaptı.

"Birçok kulüpten teklif aldım''
Başkan Ali Koç'un bizzat ilgilendiği isimler arasında olduğu dile getirilen Hırvat teknik adam, ülkesinde basına geleceğiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Birçok kulüpten teklif aldım. Başta reddettim. Rekabetçi bir lige veya büyük bir kulübe gitmek istiyorum. Belki Avrupa'nın ilk 5 ligi ve belki de beşin dışındaki büyük bir kulüp" ifadelerini kullandı. Bu sözler, "Fenerbahçe'ye mi gidiyor?" diye yorumlandı.

Fenerbahçe'ye gitme ihtimali güçlendi
Hırvatistan basını, Nenad Bjelica'nın açıklamaları sonrası başarılı çalıştırıcının Fenerbahçe'ye gitme ihtimalinin daha güçlü olduğu yönünde yorumlar yapmaya başladı.

Son iki yılın şampiyonu
Kanarya'nın ilgilendiği 48 yaşındaki teknik adam kariyerinde toplam 371 resmi müsabakaya çıktı. Bu dönemde Nenad Bjelica, 182 galibiyet, 93 beraberlik ve 96 mağlubiyet elde etti. Nenad Bjelica, son takımı Dinamo Zagreb'i 2017-18 ve 2018-19'da şampiyonluğa ulaştırmıştı.

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