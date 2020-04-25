Haftanin'de üs bölgesinde 1 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesindeki üs bölgesine yönelik taciz ateşinde 1 askerin şehit olduğunu, 3 askerin yaralandığını açıkladı.

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Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesindeki TSK üs bölgesine teröristlerce taciz ateşinde bulunuldu. MSB, saldırıda 1 askerin şehit olduğunu 3 askerin ise yaralandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde, 25 Nisan 2020 tarihinde PKK’lı bölücü teröristlerce havan ile yapılan taciz atışı neticesinde, bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, biri ağır olmak üzere üç kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

12 terörist etkisiz hale getirildi

Açıklamada, bölgede tespit edilen hedeflerin derhal Hava Kuvvetleri unsurları ve ateş destek vasıtaları ile yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verildiği, hedeflerin tahrip edildiği ve bölücü terör örgütü mensubu 12 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

"Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır''

Açıklamada, "Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için de acil şifalar dileriz." denildi.

Acı haber ailesine ulaştı

Şırnak'tan geçici görevlendirmeyle Irak'ın kuzeyine giden şehit sözleşmeli er Ahmet İnce'nin acı haberi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan ailesine ulaştı. Kırıkhan Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu, Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ile askeri görevliler tarafından verilen haberle anne Meryem İnce ile şehidin 2 kız kardeşi, gözyaşlarına boğuldu. Fenalaşan şehit yakınlarına sağlık görevlileri müdahale etti. Haber üzerine ailenin yakınları ve komşuları, eve akın etti. Şehit evi, bayraklarla donatıldı.

Baba acı haberi hastanede aldı

Kaymakam Karamehmetoğlu ile beraberindekiler, baba Ali İnce'ye ise oğlunun şehit haberini rahatsızlığı nedeniyle gittiği Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdi.

Şehit İnce'nin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.