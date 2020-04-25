Fransız Le Figaro fena saydırdı: Büyük Çin yalanı

Koronavirüs salgınında ilk vakaların kaydedildiği Çin, Dünya'ya zamanında bilgi vermemekle ve şeffaf olmamakla suçlanıyor. Alman Bild Gazetesi'nin ardından Fransız Le Figaro Gazetesi de "Büyük Çin Yalanı" başlıklı bir araştırma haberi yayımladı. Çin'i eleştirdi.

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Le Figaro, "Büyük Çin Yalanı" başlıklı geniş bir araştırma haberi yayımladı. Fransız gazete o haberinde, Çin’in Dünyayı yanıltmaya çalıştığı ve yalan söylediğini iddia ettiği maddeleri sıraladı.

Le Figaro’ya göre Çin ilk olarak, virüsün kaynağı hakkında doğru bilgi vermedi. Haberde koronavirüsün üzerinde durulduğu gibi Vuhan’daki bir vahşi hayvan pazarı yerine bir laboratuvardan kaza sonucu yayıldığı öne sürüldü.

Ölü sayısı gerçekleri yansıtmayacak kadar gülünç

Gazeteye göre, Çin’in şeffaf davranmadığı bir diğer konu ise koronavirüse bağlı can kayıpları. Le Figaro haberinde, "1.4 milyar nüfusu olan Çin, Avrupa’ya göre son derece gülünç bir bilanço açıklıyor. Rakamları değiştirmekle suçlanınca da birden sembolik bir revize etme işlemi gerçekleştiriyor. Çin hükümetine göre Fransa’daki ölüm oranı Çin’den 90 kez daha fazla. Bu bilimsel olarak olanaksız’’ ifadeleri kullanıldı.

Salgına müdahalede gecikildi

Le Figaro araştırmasında, salgının Aralık ayında başlamasına rağmen 46 gün boyunca yönetimin gerekli karantina önlemlerini almadığını, bu nedenle de dünyaya yayılmasına yol açtığı iddia ediliyor.

Araştırmada, "Virüsün insandan insana bulaşmadığının savunulması, 31 Aralık'a kadar vahşi hayvan pazarının açık tutulması, ortalıkta dolaşan esrarengiz akciğer rahatsızlığını 20 Ocak'a kadar salgın olarak tanımlamaması, bunu ortaya atan Doktor Li Wenliang'ın sahte haber yaymak suçundan tutuklanması ve sonra da yaşamını yitirmesi, gazeteci ve doktorların sansür edilmesi, 'geveze sosyal medya hesaplarının' kapatılması bu gerçeği açıkça ortaya koyuyor. Ayrıca, Komünist Parti'nin Wuhan Sekreteri Ma Guoqiang'ın 31 Ocak'ta, devlet televizyonunda, hükümetin talebi üzerine sessiz kaldıklarını söylemesi ve, ‘Korona virüsünün diğer eyalet ve ülkelere yayılmasına, kısmen bizim kararsızlığımız neden oldu’ diye konuşması, bu sözlerinin ardından da 13 Şubat'ta görevden alınması gerçeklerin saklandığını kanıtlamaktadır" ifadeleri yer aldı.

Koronavirüs salgını üzerine bir rapor yazan Fransız Montaigne Enstitüsü’nün Asya Direktörünün sözlerine de yer verilen haberde, açıkladığı bilanço ile Çin’in "İstatiksel sapma" uyguladığı dile getirildi…