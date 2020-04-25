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Radamel Falcao Galatasaray'dan ayrılacak mı? Kararını verdi

Galatasaray'ın golcüsü Radamel Falcao hakkındaki transfer iddialarına son noktayı koydu.

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Galatasaray'ın Kolombiyalı dünyaca ünlü golcüsü Radamel Falcao hakkındaki transfer iddialarına noktayı koydu.

''Çin ve Katar'dan gelen tekliflerle ilgilenmiyorum''
Takvim'in haberine göre; Cimbom'da çok mutlu olduğunu menajerine ileten Kolombiyalı oyuncu, "G.Saray'dan ayrılmayı düşünmüyorum. Burada hedeflerim var. Ailem de İstanbul'da olmaktan memnun Çin ve Katar'dan gelen tekliflerle ilgilenmiyorum. Eğer tercihim daha fazla para kazanmak olsaydı Monaco'dan direkt bu ülkelere giderdim" dedi.

Sözleşmesi 2 yıl daha devam ediyor
Sarı- Kırmızılılar ile 2 yıl daha sözleşmesi olan golcü oyuncunun en büyük hedefinin göstereceği performansla Kolombiya Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda yer almak olduğu biliniyor.

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