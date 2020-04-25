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Lille Duhan Aksu'yu transfer etmekte ısrarcı

Fransa Ligue 1 ekibi Lille, İstanbulspor'da forma giyen Duhan Aksu’yu transfer etmek istiyor.

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Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in de formasını giydiği Fransa Ligue 1 ekibi Lille, İstanbulsporlu Duhan Aksu’yu kadrosuna katmak için ısrarcı.

İstanbulspor formasıyla TFF 1. Lig'de boy gösteren Duhan Aksu’yu geçtiğimiz sezon da takip eden ve transferi ön protokol yapan Fransızlar, Duhan’ı 2018-2019 sezonunda geçirdiği sakatlık sebebiyle kadrosuna katamamıştı.

Lille’li yetkililerin bu sezon yaptığı çıkışla ön plana çıkan futbolcuyu tekrar gözlerine kestirdikleri ve İstanbul temsilcisinin kapısını çalmaya hazır oldukları öğrenildi. Duhan’ın Lille takımının scout ekipleri tarafından izlenildiğinin bilgisine ulaşılırken, futbolcu için olumlu rapor verildiği öğrenildi.

Bu sezon 19 maçta İstanbulspor forması giyen ve sol bek mevkisinde gösterdiği performansla dikkatleri üzerine toplayan oyuncunun kulübüyle 2023 yılına dek sözleşmesi bulunuyor.

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