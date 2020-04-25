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DSÖ açıkladı: Bağışıklık sağladığına dair kanıt yok

Anadolu Ajansı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip corona virüsten (Covid-19) iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir Covid-19 enfeksiyonundan korunduğuna dair bir kanıt bulunmadığını bildirdi.

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DSÖ'den yapılan yazılı açıklamada, örgütün yayımladığı kılavuzlara uyulması istendi.

Açıklamada, bazı ülkelerin Kovid-19 hastalığından iyileşen insanlara “bağışıklık pasaportu” veya "risksiz sertifikası" verme kararına karşı uyarıda bulunuldu. Böyle bir uygulamanın salgının yayılma riskini artırabileceğine dikkat çekildi.

Bağışıklık sağladığına dair kanıt yok
Covid-19'dan iyileşen ve antikorları olan kişilerin ikinci bir Covid-19 enfeksiyonundan korunduğuna dair bir kanıt bulunmadığı vurgulanan açıklamada, "Pandeminin bu aşamasında, bir 'bağışıklık pasaportu' veya 'risksiz sertifikanın' doğruluğunu garanti etmek için antikor aracılı bağışıklığın etkinliği hakkında yeterli kanıt yoktur" ifadesi kullanıldı.

Şili ne açıklamıştı?
Güney Amerika ülkesi Şili, Covid-19'dan iyileşen kişilere “bağışıklık pasaportu” verileceğini, böylelikle bu pasaportu olanların işlerine geri dönmesini sağlayacağını duyurmuştu.

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