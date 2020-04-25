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İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: 200 milyar liraya ulaştı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık" dedi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şunları kaydetti;

Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında verdiğimiz destekler toplamı 200 milyar liraya çıkarken, 4,4 milyon hanemize de maddi destek sağladık. İlaç ve aşı üretiminde de yakın zamanda güzel haberler paylaşmayı ümit ediyoruz. Tüm seferberliğimiz ve mücadelemiz aziz milletimiz içindir.

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