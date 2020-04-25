Tokat'ta çok enteresan doğa olayı bakan bir daha baktı

TOKAT'ta meydana gelen enteresan doğa olayı, bir bakanı bir daha baktırdı. Öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan dev halka görünümü, vatandaşlara büyük şaşkınlık yaşattı.

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Tokat'ta tüm şehirden görülebilecek ilginç bir doğa olayı meydana geldi. Öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan dev halka gören vatandaşlarda büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

''İnşallah hayra yol açar''

Tokat'ta kent genelinden görülen ilginç doğa olayı öğle saatlerinde gerçekleşti. Güneş çıplak gözle görülebilirken güneşin çevresinde oluşan ve gökkuşağını andıran halka görünümü, bölge halkında şaşkınlığa neden oldu. Ahmet Karakaya isimli vatandaş bu doğa olayı ile ilk kez karşılaştığını belirterek, "Hayatımda daha ilk kez gördüm böyle. Ay tutulması, güneş tutulması gördüm ama bunu ilk kez görüyorum. Enteresan çok enteresan. Gökyüzü mavi, dairenin içerisi siyah meyal. İnşallah hayra yol açar" şeklinde konuştu. Enteresan olay yarım saat içerisinde son buldu.