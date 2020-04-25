HABER /  YEREL
ADV Şimdi Dayanışma Zamanı
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Ankara'da hareketli dakikalar eşi evi terk edince 2 çocuğunu silahla rehin aldı

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da, cezaevinden yeni çıkan Fatih S., şiddet uyguladığı eşinin evi terk etmesi üzerine evde iki çocuğunu uzun namlulu silahla rehin aldı. Fatih S, polis ve eve getirilen eşi tarafından ikna edilerek gözaltına alındı.

Abone ol

Olay, saat 14.00 sıralarında Çankaya ilçesi Akpınar Mahallesi 853'üncü caddede Fatih ve Alev S. çiftinin oturduğu evde meydana geldi. Ceza İnfaz Yasası'ndan yararlanarak cezaevinden çıkan Fatih S, iddiaya göre önceki gün eşiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Fatih S.'nin şiddet uyguladığı ileri sürülen eşi Alev S, 4 yaşındaki kızı ve 7 yaşındaki oğlunu da bırakarak, evi terk etti.

Fatih S, ısrarlarına rağmen geri dönmeyen eşini arayıp, "Eve gelmezsen çocukları öldüreceğim" dedi. Alev S.'nin ihbarı üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi adrese sevk edildi.

Polis Özel Harekat ekipleri de gelerek, binanın çevresinde önlem aldı. Aralarında müzakereci polis memurunun da bulunduğu ekipler, uzun namlulu silahla çocuklarını rehin alan Fatih S.'yi ikna etmek için binaya girdi. Ancak Fatih S., "Evde kalaşnikof var, yaklaşmayın" diyerek polislerin uzaklaşmasını istedi.

Polisin çabasına rağmen ikna olmayan Fatih S., eşinin eve gelmesini istedi. Bunun üzerine Alev S., eve getirildi. Çelik yelek giydirilen Alev S., polisler eşliğinde binaya girdiği sırada Fatih S., kızını bıraktı. Fatih S., eşinin ikna etmesi üzerine oğlunu da bıraktı. Alev S., oğlunu kucağına alarak binadan çıktı. Alev S., büyük korku yaşayan çocuklarını, evin önünde sarılıp öperek sakinleştirmeye çalıştı. Fatih S., Polis Özel Harekat ekipleri tarafından gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Kilosu 7 bin lira olan sütün sağımına başlandı koronavirüs nedeniyle büyük talep var Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Antalya'da sokağa çıkma yasağını delen iki genç ceza yememek için ortalığı birbirine kattı
DSÖ açıkladı: Bağışıklık sağladığına dair kanıt yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şiir paylaşımı
ABD'de yaşayan Türk doktor Obuz'dan çarpıcı koronavirüs iddiası
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal aşı için tarih verdi
Bakan Berat Albayrak 4,4 milyon aileye nakdi yardım yapıldığını açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Emekli pilot Feyzi Altınbulak koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'dan o iddiaya çok sert tepki: Yalan, iftira...
Bakan Mehmet Nuri Ersoy iç turizm sezonu için tarih verdi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Türkiye 54 ülkeye yardım gönderdi
6 bin 300 tl ceza yiyen sürücü: Ben daha sokağa çıkmayacağım artık
Kocaeli İmsakiye sahur vakti! Kocaeli iftar saati imsak vakitleri
Yorumlar