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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum açıklandı (25 Nisan 2020)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 2706'ya çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. Türkiye'deki toplam vaka sayısı ise 107.773'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 106 kişi daha hayatını kaybetti.

İyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısını geçti
Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca'nın paylaştığı 25 Nisan verilerine göre Türkiye'de koronavirüs tedavisi gören hasta sayısı günlük verilerde Türkiye'de koronavirüse yeni yakalanan hasta sayısından neredeyse 1000 kişi fazla oldu.

Test sayısı 1 milyona yaklaşıyor
Koronavirüs şüphesiyle son 24 saatte 38 bin 308 test gerçekleştirildi. Testlerde toplam sayı ise 868 bin 565'i buldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca twitterdan yaptığı paylaşımda; ''Son 24 saatte 3.845 hasta taburcu edildi, 2.861 yeni tanı kondu. Taburcu olanların sayısı yeni hastaların sayısından 984 fazla. Şifa bulanların toplam sayısı ise 25.000'i geçti. Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart.'' ifadelerini kullandı

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