Babasını baltayla öldürüp ormana gömdü! Vicdan azabına dayanamadı

Uşak'ın Banaz ilçesinde babası için 4 gün önce kayıp ihbarında bulunan 23 yaşındaki gencin babasını öldürerek ormanlık alana gömdüğü ortaya çıktı. Babasını öldüren gencin 4 gün boyunca çektiği vidan azabına dayanamayarak cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Genç çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Uşak'ta, Ali K. (24), tartıştığı babası Ahmet K.'yı (43) baltayla öldürüp, cesedini ormanlık alana gömdü. Olaydan 4 gün sonra jandarmaya giderek, cinayeti itiraf eden Ali K.'nın gösterdiği yerde baba Ahmet K.'nın cesedi bulundu.

Babasını başına ve sırtına vurarak öldürdü

Olay, 20 Nisan günü, Banaz ilçesine bağlı Bağkonak köyünde yaşandı. Ali K.(24) ile babası Ahmet K.(43) arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Ali K., babasını başına ve sırtına baltayla vurarak öldürdü. Cesedini de Yeşilyurt Köyü İbikli mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda gömdü.

4 gün sonra cinayeti itiraf etti

Dün gece saatlerinde 4 gündür çektiği vicdan azabına dayanamayan Ali K., Banaz İlçe Jandarma Karakolu'na giderek teslim oldu. Ali K., dün akşam, İlçe Jandarma Komutanlığı'na giderek, 4 gün önce babasını öldürdüğünü ve cesedini gömdüğünü söyledi. Jandarma ekipleri, Ali K.'nın gösterdiği yerde yaptığı kazıyla Ahmet K.'nın cesedini buldu. Ceset, Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. Ahmet K.'nın cenazesi ilçeye bağlı İslam Mahallesi'nde bulunan mezarlığa defnedilirken zanlı Ali K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Ali K.'nın babasını neden öldürdüğü konusunda ise bir bilgiye ulaşılamadı.