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New York Valisi: Fark ettiğimizde iş işten geçmişti

ABD'nin New York Eyaleti Valisi Andrew Cuomo'dan itiraf niteliğinde bir açıklama geldi. Cuomo, koronavirüsün ülkeye, uçuşların ilk yasaklandığı Çin'den değil Avrupa'dan geldiğini söyledi.

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Vali Cuomo, Başkan Donald Trump'ın şubat ayında Çin'den ülkeye girişleri yasakladığını, ancak Avrupa için mart ayına kadar herhangi bir yasak kararı gelmediğini hatırlattı.

"Şubat ayını boşa geçirdik" diyen Cuomo "Biz harekete geçtiğimizde iş işten geçmişti" ifadelerini kullandı.

"Haftalar önce sıçradı"
Kuzeydoğu Üniversitesinde yapılan bir araştırmanın sonuçlarını paylaşan Cuomo, New York'taki ilk resmi corona virüs vakasının 1 Mart'ta tespit edildiğini ancak hastalığın kente haftalar önce sıçradığını belirtti.

21 binden fazla ölüm
Salgının ABD'deki merkez üssü halindeki New York'ta vaka sayısı 270  bini aşmış durumda. Sadece New York eyaletindeki can kayıpları ise 21 binden fazla.

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