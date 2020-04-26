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Kemal Kılıçdaroğlu'dan Canan Kaftancıoğlu'nu yalanlayan açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fahrettin Altun’un evinin CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş tarafından taciz edilmesine ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gazeteci Candaş Tolga Işık'ın Instagram hesabındaki canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın Fahrettin Altun’un evini taciz etmesini yorumlayan CHP lideri, çok tartışılacak sözlere imza attı.

Kaftancıoğlu'nun söylemlerini yalanladı
CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, yanına iki partiliyi daha alıp Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalanmıştı. Skandal olayın ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da ilçe başkanı savunmuştu. Parti lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, Kaftancıoğlu'nun söylemlerine zıt açıklamalarda bulundu.

Geçerken öyle bakmak istemiş
Kılıçdaroğlu, CHP İslanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun 'Parti talimatıyla olmuştur ve tekrar gidecektir.'' sözleri ve CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın itiraflarına rağmen 'İlçe başkanımız oradan geçerken öyle bakmak istemiş takipçilik yok.' diyerek kamuoyunu bir kez daha hayrete düşürdü.

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