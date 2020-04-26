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Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu

Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs annenin durumu farketmesiyle tutuklandı.

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İddiaya göre, Doğubayazıt ilçesinde yaşayan S.B. ve C.B. çifti evlerinin dış cephesine yaptırmak için M.E. (52) isimli kişiyi çağırdı. Evin dış cephesinde duvar sıvası yapan M.E., lavaboya gitmek için eve girip o sırada televizyon izleyen 6 yaşındaki B.B.’nin yanına gitti.

Küçük kız çığlık atınca...

B.B.’ye cinsel istismarda bulunan M.E. küçük kızın çığlıkları sonrası evden dışarı çıktı. O sırada evin içerisine giren anne S.B. durumu anladıktan sonra bağırarak dışarı çıktı ancak M.E.’nin kayıplara karıştığını fark etti.

Kaçtı ama kurtulamadı

Ardından anne S.B. ve baba C.B. polisi arayarak şikayetçi oldu. Polis ekiplerinin çalışmalarının ardından kısa sürede yakalanan M.E. sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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