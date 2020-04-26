Tüm zamanların en ahmakça kumpası! Ahmet Hakan yazdı

İki gündür gündemden düşmeyen 'Limon Haberi' için Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, "Tüm zamanların en ahmakça kumpası: İmamoğlu’na limon kumpası" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Mersin'li çiftçilerden 100 top limon aldık" açıklaması üzerine başlayan tartışma 'Limon Kumpası' tartışmasına dönüştü. Erdemli ilçesinde gazetecilik yapan Mahmut Dölek'in haber amaçlı çektiği görüntülerin kamera arkası sosyal medyaya düşünce kıyamet koptu. Görüntülerde, çiftçi gibi gösterilen bir kişi gazetecinin talimatlarıyla İmamoğlu'nu yalanlayan açıklamalar yapıyordu. Ahmet Hakan işte o görüntüler için "Tüm zamanların en ahmakça kumpası" dedi.

Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik, görüntüleri çekenler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı. Görüntüleri çeken Mahmut dölek ise mizah amaçlı çektikleri görüntünün dışarıya sızdığını öne sürerek, kendisine yönelik eleştirilerin linç amaçlı olduğunu iddia etti.

'İmamoğlu'na limon kumpası'

Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise olaya "Tüm zamanların en ahmakça kumpası: İmamoğlu’na limon kumpası" başlıklı yazısıyla tepki gösterdi. İşte Ahmet Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Mersinli limon üreticileri mağdur olunca...

Büyükşehir belediyelerine “Üreticiden limon alın” diye bir çağrı yapılıyor. Bu çağrıya olumlu yanıt veren İstanbul Belediyesi de üreticiden 100 ton limon alıyor.

Herşey normalken işin içine kumpasçı girince!

Benim bundan hiç haberim olmadı. Çoğu vatandaşımızın da olmamıştır. Kendiliğinden gelişen güzel bir dayanışma örneği verilmiş yani. Üstelik reklamı, gürültüsü de pek olmamış.

Buraya kadar her şey normalken... İşin içine birkaç kumpasçının girmesiyle bakın mesele hangi boyutlara geliverdi:

Haber yayınlanmadı ama kumpas görüntüleri her yerde!

Bu limon işinin Ekrem İmamoğlu’nun lehine olacağını düşünen birkaç kumpasçı, “İmamoğlu üreticiden tonlarca limon almadı, yalan söylüyor” temalı bir kurgu haber yapmaya kalkıştı. Yaptıkları yalan haber, herhangi bir mecrada yayınlanmadı. Ama haberin kumpas olduğuna dair görüntüler, her yerde yayınlandı.

Ayıbın, terbiyesizliğin, ahlaksızlığın dik alası

Kumpas yapmak ayıbın, terbiyesizliğin, ahlaksızlığın dik âlâsıdır. Bunu söylemeye bile gerek yok. Ben asıl şunları söylemek istiyorum: Yahu “limon aldı mı, almadı mı” üzerinden kurgu haber mi yapılır? Limon bu limon... Alsa ne olur, almasa ne olur! Hadi böyle bir kurgu haber yaptın diyelim... Yaptığın ahlaksızlığı, ikinci bir kamerayla çekmek de neyin nesi? Bu nasıl bir aptallıktır!

Kumpasçının akıllı olanının yaptığı düz ahlaksızlıktır. Kumpasçının ahmak olanının yaptığı ise aptalca ahlaksızlıktır.