Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte o beş neden

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde başarı getiren nedenler neler? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hürriyet yazarı Osman Müftüoğlu'na anlattı. İşte bu tebrik edilesi başarının 5 maddelik özeti...

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Hürriyet başyazarı OsmanMüftüoğl, koronavirüsle mücadelenin başındaki isim olan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile görüştü ve elde edilen başarının sırlarını öğrendi. Türkiye'nin başarısındaki en etkili faktörlerdin birinin tedavi protokolünde yapılan akılcı ve hızlı değişimler olduğunu yazan Osman Müftüoğlu, "Tedavide elde edilen bu tebrik edilesi başarının 5 maddelik özetinde şunlar var..." dedi ve o 5 maddeyi yazdı:

Fark 1: Klorakin/ Hidroksiklorokine erken başlıyoruz

Ateş, boğaz ağrısı, öksürük vb şikâyetleri olan herkesi “Bir ateş düşürücü al, istirahat et, evinden çıkma” diyen ülkelerden farklı olarak hastaneye çağırıyor, test ve tetkik yaparak kuşkulandığımız durumlarda da test neticelerini bile beklemeden klorokin ile tedaviye başlıyoruz.

Fark 2: Azitromisini farklı kullanıyoruz

Klorokin tedavisine ek olarak azitromisin isimli antibiyotiği diğer ülkelerden daha bilinçli ve erken devreye sokuyoruz. Bu, başarı oranımızı etkileyen önemli bir faktör oldu.

Fark3: Favipiravir'den çok yararlandık

İlk kez Çin’de kullanılan ve orada sadece yoğun bakımdaki entübe hastaları (genel durumu ağır, solunum yetmezliği ciddi vakalara) verilen Favipiravir’i de biz çoğu zaman erken dönemde devreye sokuyoruz.

Solunum sıkıntısının daha yeni başladığı, kan oksijen yoğunluğunun yeni yeni kritik değerlere düştüğü akciğer harabiyetinin erken dönemlerinde biz Favipiravir’i hemen devreye sokuyoruz. Bu sayede ciddi bir ‘ön alma’ başarısı yakaladığımızı düşünüyoruz.

Yoğun bakıma ihtiyaç duyan hasta sayısının da yoğun bakım ve entübasyon uygulanan vaka sayısının da çok daha önemlisi kaybettiğimiz insanlarımızın az olmasının önemli bir nedeni de kanaatimce bu ‘ön alma stratejisi’dir.



Fark 4: Yoğun oksijen desteği veriyoruz

Bilinenden ve rutin uygulamalardan farklı olarak solunum sıkıntısı çeken hastalarımıza çok erken dönemde yüksek basınçlı oksijen tedavisi desteği uyguluyoruz. Farklı ve öncü ön alma stratejilerimizden biri de bu. Bu farklı uygulama sayesinde solunum yetmezliğinden kaybettiğimiz vaka sayımızda çok şükür ciddi bir azalma oldu.

Fark 5: Hastanın pozisyonunu değiştirmek çok işe yaradı

Kandaki oksijen yoğunluğunu arttırabilmek için uyguladığımız yüksek basınçlı oksijen desteği yanında ikinci ve farklı bir seçeneği daha devreye soktuk: Ağır solunum sıkıntısı yaşayan yoğun bakım hastalarını yüzükoyun yatırarak, akciğerdeki oksijen/karbondioksit değişimini kolaylaştırdık.

Bu basit pozisyon değişimi sayesinde daha fazla akciğer alanında oksijen değişiminin gerçekleştiğini ve kandaki oksijen yoğunluğunun memnuniyet verici seviyelere yükseldiğini tespit ettik. Bizim daha salgının başından beri uyguladığımız bu basit uygulamayı pek çok ülke daha geçtiğimiz hafta devreye sokmayı akıl etti!