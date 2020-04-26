Türkiye'de koronaya yakalanların sayısı azalıyor! İşte son rakamlar
Türkiye'de son 24 saatte koronavirüse yakalananların sayısı son 24 saatte iyileşenlerin sayısından neredeyse 3'te bir az çıktı. Türkiye'nin virüsle mücadelesinde sevindiren haberi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı. İşte gün gün Türkiye'nin koronavirüs rakamları...
Yeni tip koronavirüsle (Covid-19) mücadelede Türkiye için sevindirici haber geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı son verilere göre, son 24 saatte virüse yakalananların sayısı koronavirüsü yenenlerin sayısından geride kaldı. Sağlık bakanı Koca, "Testlerin pozitif çıkma oranı azalıyor. Bu tabloya tedbirle destek şart'' uyarısı yaptı. İşte Türkiye'nin koronavirüsle mücadele takviminde gün gün yaşananlar ve gün gün vaka sayıları...
İşte son 24 saatin koronavirüs rakamları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 106 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 706'ya çıktığını duyurdu.
24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Yani son 24 saatte iyileşen hastaların sayısı yeni korona teşhisi konan hastalardan 984 fazla çıktı. Toplamda iyileşenlerin sayısı ise 25 bini geçti.
İşte ilk vakanın açıklandığı günden bu yana Türkiye'nin koronavirüs rakamları... Hangi gün kaç kişi vefat etti, kaç kişi koronaya yakalandı, kaç kişikorona virüsü yendi, kaç kişiye koronavirüs testi yapıldı?..
Türkiye'de koronavirüs vakalarıyla ilgili 23 Nisan 2020 rakamları...