Türkiye'de koronaya yakalanların sayısı azalıyor! İşte son rakamlar

İşte son 24 saatin koronavirüs rakamları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 106 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve böylece hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 706'ya çıktığını duyurdu.

24 saatte 3 bin 845 hasta taburcu edildi, 2 bin 861 yeni tanı kondu. Yani son 24 saatte iyileşen hastaların sayısı yeni korona teşhisi konan hastalardan 984 fazla çıktı. Toplamda iyileşenlerin sayısı ise 25 bini geçti.