Bomba İddia! Bakanlar geçen yıl koronavirüs salgınına karşı uyarıldı

Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ölenlerin sayısının 20 bini geçtiği İngiltere'de bomba bir iddia gündeme geldi. Guardian gazetesi, İngiliz bakanların geçen yıl büyük sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacak virüs salgınına karşı uyarıldıklarını iddia etti.

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"İngiltere'de bakanlar olası bir Corona virüs salgınına karşı geçen yıl uyarıldı" İddia İngiliz Guardian gazetesine ait. Haberde bakanların geçen yıl bir bilgilendirme metniyle, "Büyük sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacak bir virüs salgınına karşı hazırlıklı olmaları" konusunda uyarıldıkları öne sürüldü.

Sızdırılan belgede alınması gereken önlemler de var

Gazeteye sızdırılan gizli belgede, hükümetin salgın ihtimaline karşı riskleri azaltmak için alması gereken önlemler sıralanıyor. Kabineye sunulan belgede, koruyucu ekipman stoklanması gibi, atılacak adımlara yönelik bir plan hazırlanması tavsiye ediliyor.

Salgının 15 hafta kadar sürmesi bekleniyor

"2019 Ulusal Güvenlik Risk Değerlendirmesi" adlı belgede olası bir salgının üç dalga halinde oluşabileceği ve her dalganın 15 hafta kadar sürmesinin beklendiği de yazıldı.

Nüfusun en az yüzde 50'si enfekte olacak

Nüfusun en az yüzde 50'sinin enfekte olmasının ve orta derece şiddetteki bir salgının 65 bin kişinin ölümüne yol açmasının öngörüldüğü ifade edildi. Tecrit öncesi yapılan bilimsel tavsiye toplantılarına başbakanlık danışmanlarının da katıldığı ortaya çıktı.

Önceden uyarıldığı halde gafil avlandı

İngiltere'de hükümet salgına karşı harekete geçmede çok yavaş kaldığı ve sağlık çalışanları için yeterli koruyucu ekipman olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor. Belgeyle ilgili bilgisi olan bir kişi gazeteye, İngiltere'nin pandemi tehdidine gerektiği gibi odaklanmadığını ve önceden uyarıldığı halde gafil avlandığını söyledi.

Haberde hükümetin son birkaç yıldır sadece Brexit gibi siyasi etmenler üzerine odaklandığına dikkat çekildi.