HABER /  GÜNCEL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Dünyada koronavirüsü yenenlerin sayısı kaç oldu?

Dünya genelinde koronavirüs tespit edildikten sonra yeniden sağlığına kavuşanların sayısı 820 bini aştı.

Abone ol

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 823 bin 623 kişi hastalığı yenmeyi başardı.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler
En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla ABD (110 bin 715), Almanya (109 bin 800), İspanya (95 bin 708), Çin (77 bin 346), İran (68 bin 193), İtalya (63 bin 120), Fransa (43 bin 493), Brezilya (27 bin 655), Türkiye (25 bin 582) ve İsviçre (21 bin) oldu.

Dünya genelinde toplam vaka sayısı
Dünya genelinde koronavirüs vaka sayısı 2 milyon 888 bin 240'a ulaşırken, virüs nedeniyle 201 bin 83 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 863 bin 534 aktif enfekte vaka bulunuyor.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıkladı! İşte o beş neden
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
Doğu Perinçek'ten İBB'nin 23 Nisan kitabına tepki
Babasını baltayla öldürüp ormana gömdü! Vicdan azabına dayanamadı
Korona ne zaman bitecek? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 200 bini aştı
ÖNCEKİ HABERLER
Hablemitoğlu'nun suikasti zanlısı Gökhan Bozkır'ın ev hapsi kaldırıldı!
Korkutucu! Hava kirliliğine neden olan parçacıklarda koronavirüs tespit edildi!
Tüm zamanların en ahmakça kumpası! Ahmet Hakan yazdı
Müthiş haber! Koronavirüs sayesinde mi oldu? O delik kapandı
Koronavirüsle mücadelede destek için İsveç'in Alplarına Türk Bayrağı!
İzmir Diyanet İmsakiyesi 2020 sahur vakti! İzmir iftar saatleri imsak
Yorumlar