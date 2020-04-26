Samsun'da Ferrari sahibi koronavirüs yardımına başvurdu

Samsun'da üzerine kayıtlı 1.5 milyon TL değerinde Ferrari marka otomobil bulunan bir kişi, İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na başvurarak 1000 liralık yardım istedi.

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Koronavirüs önlemleri kapsamında mağdur olan ihtiyaç sahipleri için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı İlkadım Sosyal Yardımlaşma Vakfı'na yapılan bir başvuru pes dedirtti.

Bin liralık yardım için başvuru yapan kişinin üzerinde 1.5 milyon liralık Ferrari araba olduğu ortaya çıktı.

Habere göre, şahıs müracaatı e-devlet üzerinden yaparken, aracı kendisinin kullanmadığını, üzerine kayıtlı aracın arkadaşına ait olduğunu söyledi.