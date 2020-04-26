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Trump Sağlık Bakanı Azar'ı görevden alacak! Salgının merkez üssü ABD

Ölümcül koronavirüs salgınının yeni merkez üssü ABD'de Başkan Donald Trump'ın Sağlık Bakanı Alex Azar'ı görevinden alacağı belirtiliyor.

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Koronavirüste vaka sayısı 3 milyona yaklaşırken, salgının merkez üssü haline gelen ABD'de modern tarihinin en büyük sağlık krizi yaşanıyor. En fazla vaka sayısının ve can kaybının yaşandığı ülkede Trump'ın Sağlık Bakanı Alex M. Azar II'yi görevden alacağı konuşuluyor.

ABD yönetiminin koronavirüse karşı yavaş hareket ettiğine ve yönetim içerisinde sorunlar yaşandığına dair haberlerin yayılması üzerine Trump'ın böyle bir karar almaya yaklaştığı belirtildi.

Kriz sakinleşince görevden alınacak

New York Times'a konuşan iki kıdemli Beyaz Saray yetkilisi, bu gelişmelerin ardından Trump'ın görevden alma işlemini başlatabileceğini söyledi. Gazeteye konuşan kaynaklar Trump'ın yeni kalem müdürü Mark Meadows'un Azar'ın görevden alınmasını desteklediği ve koronavirüs krizi sakinleşince görevden alınacağını söyledi.

Aklında iki aday var

Kaynaklar, henüz net bir kararın alınmadığını belirtirken Sağlık Bakanı Azar'ın yerine ise Sağlık Bakımı ve Sağlık Yardımı Merkezleri Yöneticisi Seema Verma ile Beyaz Saray'ın oluşturduğu Koronaviüs ile Mücadele Gücü'nün kilit ismi Dr. Deborah Birx'ün isimlerinin konuşulduğunu aktardı.

" Sağlık Bakanı'ndan rahatsız"

ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle geçen haftalarda Washington Post ve New York Times'taki haberlerden rahatsızlık duyduğu belirtilirken, "Trump bu yayınları ve haberleri yakından takip ediyor ve Azar'ın kendisini iyiymiş gibi göstermesinden rahatsız. Azar'ın kendisini saygın göstermeye çalıştığını düşünüyor" ifadesi kullanıldı.

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