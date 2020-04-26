Bilim Kurulu üyesi Prof. Tezer güzel haberi böyle verdi: Haziran'da normalleşme başlayabilir

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, Türkiye'nin salgında tepe noktasına geldiğini belirterek tedbir elden bırakılmazsa Haziran ayının ilk haftasında normalleşmenin başlayabileceğini açıkladı.

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"Doğru uygulamaların neticesini görüyoruz. Gevşemeden yola devam" mesajı veren Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Tezer, "Vaka artış hızımız kademeli olarak yüzde 15'lerden önce yüzde 12'lere, sonrasında yüzde 8'lere kadar geriledi. Sokağa çıkma kısıtlaması, mevcut tedavi yaklaşımları, test sayısındaki artış, sağlık personelinin gayretleri tabloyu lehimize çevirmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Normalleşme adımları Haziran'da

Hayatın normale dönüşü konusunda Haziran ayını işaret eden Prof. Tezer, şunları kaydetti: Hocalarımızın, tedavide kendi tedbirlerini aktarmaları, hastanelerdeki yığılma tehlikesinin önüne geçti. Semptomları hafif seyredenlerin evlerde karantina tedavisine alınması doğru hamlelerden biriydi.

Haziran'da hayatın normalleşeceğini düşünüyorum.

Süreç böyle devam ederse önümüzdeki günlerde vaka artış hızı yüzde 5'lerin de altına düşecektir. Pandemi uzun bir süre. Önlemleri bırakmadan, 'Artık bitti' diyene kadar gevşemeden yolumuza devam etmeliyiz.