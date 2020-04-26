Çin'de 10 gündür can kaybı yok işte son durum

Korona salgının dünyaya yayan Çin'de 1 gündür ölüm vakası görünmezken, virüsün çıktığı Vuhan'da son ağır hasta da iyileşti.

Abone ol

Dünya genelinde ise korona vaka sayısı 3 milyona yaklaştı. 200 binden fazla kişiyaşamını yitirirken 837 bin 156 hasta da iyileşti.

Çin'in Vuhan eyaletindeki Hubei kentinde başlayan koronavirüs salgınında bir aşama daha geride kaldı.Virüsün ortaya çıktığı Vuhan kentindeki "son ağır hasta" da iyileşti. Ülkede, 10 gündür can kaybı da gerçekleşmedi.

İngilizler rapor hazırladı

İngiliz dış politikası düşünce kuruluşu Henry Jackson Derneği, Çin'in korona yüzünden dünya üzerindeki ekonomik etkisinden sorumluluğu olduğu yönünde rapor hazırlandı.

Raporda, Çin hükümetinin uluslararası sağlık sorumluluklarını ihlal ettiğine dair deliller de sunuldu. Belirtilen raporda, zararların Çin'den tazmin edilmesinin yolları anlatıldı.

Çin'den neden tazminat alınmalı

Çin hükümetinin ihmalleri şöyle sıralandı:

1- UST'lerin altı ve yedinci maddelerini ihlal ederek insandan insana bulaşma delilini ortaya çıkaracak verileri, farkında olmasından üç haftaya kadar açıklayamadı.

2- DSÖ'ye, 2 Ocak 2020 ve 11 Ocak 2020 tarihleri ​​arasında, IHR'lerin altıncı ve yedinci maddelerini ihlal ederek enfeksiyonların sayısı hakkında hatalı bilgi sağladı.

3- Ölümcül zoonotik (hayvan kaynaklı) viral enfeksiyondan kaçınılabilir vektörleri yasaklamak yerine, Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin 12. maddesini ihlal ederek tehlikeli viral konakçı türlerin insanların tüketimi yasaklamadı.

4- 23 Ocak 2020'de insandan insana bulaşma bilgisine rağmen beş milyon insanın bölgeden ayrılmasına müsaade etti.