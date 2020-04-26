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Fatma Şahin'den yeni açıklama Erdoğan'ın sözlerine karşı mı çıktı?

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Erdoğan'ın CHP'li belediyelere yaptığı "FETÖ ve PKK benzetmesi"yle ilgili sorulan soruya "Yok, bunu kabul etmemiz mümkün değil, yanlış olur. Çok ayrıntısını bilmiyorum ama ben böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum" yanıtını vermişti. Şahin'den yeni açıklama geldi.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Bidebunudinle programında Yavuz Oğhan ve Akif Beki'nin sorularını yanıtlamış ve "İzleyicilerden şöyle bir soru var. FETÖ-PKK benzetmesi var CHP'li belediyeler için, bunun için ne düşünüyorsunuz?" sorusuna "Yok, bunu kabul etmemiz mümkün değil, yanlış olur. Halkın oyuyla seçilmiş belediye başkanlarımız, yol ve yöntemlerimiz farklı olsa bile oturulur konuşulur. Böyle bir benzetme üzerinden de gidilmedi, genelleştirme üzerinden gidildi. Çok ayrıntısını bilmiyorum ama ben böyle bir ifadeyi doğru bulmuyorum" yanıtını vermişti.

Fatma Şahin bu sözlerin ardından kısa sürede sosyal medyada Türkiye gündeminin ilk sırasına otururken, kendisine destek olanlar da tepki gösterenler de vardı.

Fatma Şahin'den yeni açıklama: Bir Ak Partili olarak...
Tartışmalar üzerine Şahin, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, "Bir radyo ve YouTube kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın adı anılmadan sorulan soruya verdiğim cevap, sanki Cumhurbaşkanımızın görüşlerine karşı ifadeler gibi yansıtıldı. Konuşmamın tamamı dinlendiğinde asla böyle bir niyetin olmadığı açıkça görülecektir. Cumhurbaşkanımızın, salgınla ilgili tedbirlerin belirli bir planlamayla yürütülmesi gerektiğini belirten ifadeleri bizim çalışmalarımızın da odağını oluşturmaktadır. Bir Ak Partili olarak Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalara aykırı beyanda bulunmamız söz konusu olamaz" ifadelerini kullandı.

Bir radyo ve YouTube kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın adı anılmadan sorulan soruya verdiğim cevap, sanki Cumhurbaşkanımızın görüşlerine karşı ifadeler gibi yansıtıldı. Konuşmamın tamamı dinlendiğinde asla böyle bir niyetin olmadığı açıkça görülecektir.

Bir radyo ve YouTube kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın adı anılmadan sorulan soruya verdiğim cevap, sanki Cumhurbaşkanımızın görüşlerine karşı ifadeler gibi yansıtıldı. Konuşmamın tamamı dinlendiğinde asla böyle bir niyetin olmadığı açıkça görülecektir.Cumhurbaşkanımızın, salgınla ilgili tedbirlerin belirli bir planlamayla yürütülmesi gerektiğini belirten ifadeleri bizim çalışmalarımızın da odağını oluşturmaktadır. Bir Ak Partili olarak Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalara aykırı beyanda bulunmamız söz konusu olamaz.

Cumhurbaşkanı erdoğan ne demişti?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, valiliklerle koordine olmadıklarını söylediği CHP'li belediyelerin salgına karşı yardım girişimlerine tepki göstererek, "Asli işlerini yürütmeyen CHP'li belediyelerin salgınla mücadele kurallarını hiçe sayarak halka hizmet değil şov yapmaktadırlar. Bunlar FETÖ ve PKK tarafındaki örgütler tarafından da denenmişti. Sorun ekmek dağıtmak değil, bunu şehirdeki diğer faaliyetlerle uyumsuz, plansız yapmaktır. Sorun herhangi bir konuda farklı düşünmek değil, yalan söylemektir" demişti.

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