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Denizli'de dehşet! Oğlunu öldürüp cesedini yakmak istedi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, Eşref K. (66), yanında kaldığı oğlu Mustafa K.'yi (47) koltukta uyurken başına keserle vurduktan sonra yattığı yeri tutuşturarak öldürdü. Cinayetin sebebi ise şok etti.

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Pamukkale'de Eşref Kaplan (66), yanında kaldığı oğlu Mustafa Kaplan'ı  (47) koltukta uyurken başına keserle vurduktan sonra yattığı yeri tutuşturarak öldürdü. Alevler, itfaiye ekipleri ekiplerince söndürülürken, suçunu itiraf eden Eşref Kaplan, gözaltına alındı. Eşref Kaplan, 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürmeyip, kendisinin cinayet işlemek zorunda kaldığı için oğlunu öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Olay, saat 05.30 sıralarında, Anafartalar Mahallesi 2712 Sokak'taki apartmanın 1'inci dairede meydana geldi. Evden dumanlar yükseldiği fark edenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbarla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, evin oturma adasındaki küçük çaplı yangını kısa sürede söndürürken, koltuk üzerinde Mustafa K.'nin yanmış cesedini bulundu. Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemede, Mustafa Kaplan'nın başına keserle vurulup, yakılarak, öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine polis Mustafa K.'nin babası Eşref Kaplan'ı gözaltına aldı. Eşref Kaplan'ın, 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürdüğü için girdiği cezaevinden bir süre önce tahliye olduğu tespit edildi.

Polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf eden Eşref K.'nin, yanında kaldığı oğlunu, 11 yıl önce kızını kaçıran kişiyi öldürmeyip, cinayeti kendi işlemek zorunda kaldığı için koltukta uyurken önce başına keserle vurduğunu ardından da yattığı yeri ateşe vererek öldürdüğünü söyledi.

Eşref K.'nin olayda kullandığı keser de evdeki aramada koltuğun altında bulundu. Eşref K.'nin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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