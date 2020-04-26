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60 bin Türk vatandaşın Türkiye'ye getirildi! Bakan Çavuşoğlu açıkladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yurtdışında bulunan 60 bin Türk vatandaşın Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, koronavirüs salgını sonrası alınan tedbir ve kararlar doğrultusunda giriş çıkış yasaklarından sonra yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesiyle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağlandığını duyurdu. 

#ÜlkemleGururDuyuyorum

Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Bugüne kadar 60 binin üzerinde vatandaşımızı ülkemize getirdik. Türkiye'de farklı ülkelerden bulunan 20 bine yakın kişinin ülkelerine dönmelerini sağladık. 57 ülkeye tıbbi malzeme desteği sağladık. #ÜlkemleGururDuyuyorum“ 

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