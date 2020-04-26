Ertuğrul Özkök: 65 Plus 3 saatlik sokak iznine egosu ve libidosu dibe vurmuş vaziyette mi çıkacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, "65 Plus 3 saatlik sokak iznine hangi ruh haliyle çıkacak? Egosu ve libidosu dibe vurmuş vaziyette mi, yoksa patlamış, infilak etmiş bir ego ve libido ile mi?" diye sordu.

Abone ol

Türkiye'de koronavirüs salgını nedeniyle önlemler kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağında değişikliğe gidilirken "Yani aşağı yukarı, ölmeden önce, bizim Pakize’yi sokağa çıkardığımız süre kadar..." tepkisi verdi.

Hürriyet yazarı Özkök, 6 haftadır sokağa çıkamayan vatandaşların psikolojini ele aldığı yazısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Bizim Pakize’yi sokağa çıkardığımız süre kadar..."

Özkök, yazısında şunları kaydetti: Artık herkesin kafasına çakılmış bir '65 Plus' nüfus kategorisi var. Türkiye’de nüfusun yüzde 7’sini oluşturuyorlar ve sayıları 7 milyon 551 bin 261 kişi... Bu kişiler 6 haftadır sokağa çıkamıyor. Sonunda onlar için bir sokağa çıkış planı yapıldı. Üç saatliğine sokağa çıkış izni verilecek. Yani aşağı yukarı, ölmeden önce, bizim Pakize’yi sokağa çıkardığımız süre kadar... O zaman şunu konuşma zamanı geldi... İçerideki bu 6 hafta onların psikolojisinde nasıl bir etki yaptı?

Fatih Terim, korona virüsünün egoları törpüleyeceğini söylemişti. İşte o yüzden merak ediyorum.

"Hangi ruh haliyle çıkacak?"

65 Plus 3 saatlik sokak iznine hangi ruh haliyle çıkacak? Egosu ve libidosu dibe vurmuş vaziyette mi... Yoksa patlamış, infilak etmiş bir ego ve libido ile mi... Bir de şu... Sönmüş bir 'ego' ve dibe vurmuş bir 'libido' emekliliği bile görememiş erken bir ölüm olabilir mi...

Bize gelince... Gayet normal insanlar olarak üç saat sokağa çıkarılıp gezdirileceğiz...

Tüm yazarlar sayfasına geçiş yapmak için linki tıklayınız...