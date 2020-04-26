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Türkiye'nin çağrısı sonrası Yunan medyasından kirli iftira

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un, AB'den “Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın Ege ve Doğu Akdeniz’deki oldubitti planlarına alet olmamalarını” istedi. Aksoy'un açıklamasını hazmedemeyen Yunanistan'dan Türkiye'ye karşı kirli sesler yükseldi.

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Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın “Avrupa Birliği (AB) şemsiyesi altına saklanarak Ege ve Doğu Akdeniz’i parselleme” planı durmaksızın sürüyor. Son olarak 23 Nisan’da gerçekleştirilen AB Konsey toplantısında yeniden kendini gösteren bu tutum çerçevesinde, toplantının sonuç bildirgesinde Doğu Akdeniz ile ilgili olarak Yunan/Rum kanadına tam destek verildiği açıklanmıştı.

Bu gelişme, hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs medyasında “Türkiye yine yalnız kaldı” türü haberlerle Ankara’yı çaresizmiş gibi gösterme çabasına girişilmesine sebebiyet verirken, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un bu duruma tepki demeçler, Yunan-Rum kanadında büyük huzursuzluğa sebep oldu.

Utanmadan iftira attılar
Hem Yunan televizyon kanallarında hem de yazılı medyada Hami Aksoy’un “AB Konseyi’nin sonuç bildirgesindeki Doğu Akdeniz bölümü, köhnemiş birlik dayanışması anlayışıyla kaleme alınmış. Yunan-Rum ikilisinin maksimalist siyasetine alet oluyorlar” ifadeleri paylaşıldı.

“Bu anlayışla bir sonuç alınamayacağını artık AB anlamalı” cümlesinin provokatif olduğu öne sürüldü, “Türkiye Doğu Akdeniz’de hem kendi haklarını hem de Kıbrıs Türklerinin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir” kısmı da “Ankara’nın barışı tehdit eden faaliyetlerinin devamının geleceğinin ispatı” diye servis edildi. Nitekim Yunan ve Rum medyası, maksimalist dayatmalarının Ankara tarafından kabul edilmemesini, buna tepki gösterilmesini “provokasyon yapıyorlar, tehdit ediyorlar” şeklinde isimlendirmeye devam ediyor.

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