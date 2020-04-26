Suudi Arabistan, kırbaç cezasını kaldırdı yerine hapis ve para cezası geldi

Suudi Arabistan, uyarı amaçlı cezalar arasında yer alan kırbaç cezasını kaldırdı. Kırbaç cezaları hapis veya para cezasına çevrilecek...

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Suudi İnsan Hakları Komisyonu’ndan yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Yüksek Mahkeme’nin tazir davalarında yer alan kırbaç cezasını uygulamadan kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Mahkemeler, artık hapis veya para cezasıyla yetinecek. Haremeyn hizmetkarının (Kral Selman bin Abdulaziz) tevcihleriyle alınan bu karar, Veliaht Prens’in doğrudan gözetim ve takibi ile gerçekleşmiştir."

Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Prenses Rima bin Bender, halkın bu kararı memnuniyetle karşıladığına yönelik bir tweet attı. Ülke mahkemelerinde had, kısas ve tazir olmak üzere üç farklı cezalandırma şekli uygulanıyor.

Had, İslam’ın kesin bir dille reddettiği (Zina, hırsızlık gibi) suçlara verilen cezaları, Kısas, suçlunun işlediği suçun misli şekilde cezalandırılması. Cinayet işleyen birinin idam edilmesi gibi,

Tazir ise uyarı cezaları anlamına geliyor. Genelde had veya kısas cezalarına girmeyen suçlar bu kapsama alınıyor. Suudi mahkemeleri, evlilik dışı ilişki, asayişin bozulması ya da cinayetten suçlu bulunan mahkûmları kırbaç cezasına çarptırabiliyordu.