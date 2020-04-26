HABER /  DÜNYA
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Suudi Arabistan, kırbaç cezasını kaldırdı yerine hapis ve para cezası geldi

Suudi Arabistan, uyarı amaçlı cezalar arasında yer alan kırbaç cezasını kaldırdı. Kırbaç cezaları hapis veya para cezasına çevrilecek...

Abone ol

Suudi İnsan Hakları Komisyonu’ndan yapılan açıklamada konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi: "Yüksek Mahkeme’nin tazir davalarında yer alan kırbaç cezasını uygulamadan kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Mahkemeler, artık hapis veya para cezasıyla yetinecek. Haremeyn hizmetkarının (Kral Selman bin Abdulaziz) tevcihleriyle alınan bu karar, Veliaht Prens’in doğrudan gözetim ve takibi ile gerçekleşmiştir."

Suudi Arabistan’ın Washington Büyükelçisi Prenses Rima bin Bender, halkın bu kararı memnuniyetle karşıladığına yönelik bir tweet attı. Ülke mahkemelerinde had, kısas ve tazir olmak üzere üç farklı cezalandırma şekli uygulanıyor.

Had, İslam’ın kesin bir dille reddettiği (Zina, hırsızlık gibi) suçlara verilen cezaları, Kısas, suçlunun işlediği suçun misli şekilde cezalandırılması. Cinayet işleyen birinin idam edilmesi gibi,

Tazir ise uyarı cezaları anlamına geliyor. Genelde had veya kısas cezalarına girmeyen suçlar bu kapsama alınıyor. Suudi mahkemeleri, evlilik dışı ilişki, asayişin bozulması ya da cinayetten suçlu bulunan mahkûmları kırbaç cezasına çarptırabiliyordu.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Ertuğrul Özkök: 65 Plus 3 saatlik sokak iznine egosu ve libidosu dibe vurmuş vaziyette mi çıkacak?
60 bin Türk vatandaşın Türkiye'ye getirildi! Bakan Çavuşoğlu açıkladı
Denizli'de dehşet! Oğlunu öldürüp cesedini yakmak istedi
Samsun'da Ferrari sahibi koronavirüs yardımına başvurdu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Tezer güzel haberi böyle verdi: Haziran'da normalleşme başlayabilir
Fatma Şahin'den yeni açıklama Erdoğan'ın sözlerine karşı mı çıktı?
ÖNCEKİ HABERLER
Adıyamanlı hayırsever işadamı koronavirüs nedeniyle vefat etti
Çin'de 10 gündür can kaybı yok işte son durum
Türkiye'nin çağrısı sonrası Yunan medyasından kirli iftira
Rusya ve Almanya’dan getirilen 527 kişi karantinaya alındı
Kuzey Kore lideri bitkisel hayata girdi! Bakın hastalığı neymiş
İftar sofralarını tatlandıran keşkül tarifi!
Yorumlar