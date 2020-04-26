Süper Lig'in kalan haftaları için ise Galatasaray'ın en ciddi şampiyonluk adayı olduğunu belirten Galatasaray eski yönetici Ural Aküzüm, "Galatasaray geleneği bozar, mayıs yerine temmuzda da şampiyon olur" diye konuştu.

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Habertürk Spor'dan Çağatay Çelik'e konuşan Galatasaray eski yönetici Ural Aküzüm, koronavirüs salgını sonrasında dünya spor ve tüm eğlence sektörünün dönüşüme uğrayacağını belirtti.

Galatasaray'da 8 yıl yönetimlerde görev yapmış olan Doç. Dr. Ural, yabancı teknik adam ve sporcuların Türk sporuna çağ atlattığını vurguladı.

"Basketbol şubesinin kapatılamaz"

Türkiye'deki basketbol kültürüne Galatasaray'ın yaptığı katkılara dikkat çeken Aküzüm, Galatasaray’da basketbolun çok önemli ve değerli olduğunu ve basketbol şubesinin kapatılamayacağını dile getirdi.

"Galatasaray geleneği bozar"

Süper Lig'in kalan haftaları için ise Galatasaray'ın en ciddi şampiyonluk adayı olduğunu dile getiren Doç. Dr. Ural, "Galatasaray geleneği bozar, mayıs yerine temmuzda da şampiyon olur." ifadelerini kullandı.

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