İsveç'in tedavi etmediği koronavirüslü Türk vatandaşı artık hekimlerimize emanet

Ambulans uçakla Türkiye'ye getirilen Türk vatandaşıyla ilgili yaptığı yeni açıklamada Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı: Bir kız evlat, COVID-19 hastası babası için hiçbirimizin unutamayacağı bir şey yaptı. Ülkemiz harekete geçti. Ambulans uçağımız sabah İsveç’ten hastamızı aldı. Birazdan Ankara’da olacak. (Sevgili Leyla, biz 25 bin hastamızı iyileştirdik. İnşallah Emrullah Bey de iyileşecek.)