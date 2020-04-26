İmamoğlu'na 'limon kumpası'nda haberi hazırlayan 3 kişi gözaltına alındı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Mersinli üreticilerden 100 ton limon alındığını duyurmasının ardından kurgu haber hazırladıkları ortaya çıkan 3 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul ve Mersin Büyükşehir işbirliğiyle üreticilerden satın alınan 100 ton limon ile ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik kurgulandığı ortaya çıkan görüntülerden sorumlu tutulan 3 kişi gözaltına alındı.

İmamoğlu'na yönelik sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili İstanbul Büyükşehir ve AK Parti Mersin İl Başkanlığı'nın çifte suç duyurusu üzerine Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

​Başsavcılığın talimatıyla dün gece saat 22.00 sıralarında üç kişinin adresine baskın düzenlendi. Kumpasta rol oynayarak çekim yaptığı saptanan Mahmut Dölek, çiftçi rolündeki AK Parti eski yöneticisi Ömer Tuncel ile cep telefonuyla röportajı çektiği öne sürülen DP eski ilçe başkanı Emrah Toraman'ı gözaltına aldı.

Gözaltına alınan üç kişinin evlerinde arama yapıldığı, cep telefonlarına incelenmek üzere el konulduğu belirtildi.