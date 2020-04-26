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İran'da koronavirüsün son bilançosu açıklandı

İran'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 60 artarak 5 bin 710'a yükseldi.

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İran devlet televizyonuna göre, Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ülke genelinde 60 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Cihanpur, böylece toplam ölü sayısının 5 bin 710'a çıktığını belirterek, vaka sayısının da 1153 artarak 90 bin 481'e ulaştığı bilgisini verdi.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 79'unun durumunun ağır olduğunu dile getiren Cihanpur, 69 bin 657 kişinin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiğini aktardı.İran'da Kovid-19'un ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edildiği duyurulmuştu.

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