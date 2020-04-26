Koronavirüsten ölen hasta yeniden canlandı! Peki ama nasıl oldu?

Ekvator'da koronavirüs nedeniyle pastaneye kaldırılan 74 yaşındaki kadının öldüğü bilgisi verildi. Ailenin onayıyla cenazesi yakıldı. Ancak üç hafta sonra öldü denilen kadının yaşadığı ortaya çıktı...

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Güney Amerika ülkesi Ekvator'un Guayaquil kentinde 27 Mart tarihinde öldüğü söylenen hastanın yaşadığı anlaşıldı. Yüksek ateş ve solumun güçlüğü nedeniyle hastaneye kaldırılan, üç hafta sonra geçirdiği bilinç kaybının ardından hayata gözlerini yuman 74 yaşındaki Alba Maruri'nin yaşadığının anlaşılması yakınlarını sevince boğdu.

Olay hasta karışıklığından meydana gelmiş

Ülkede salgının en yaygın olduğu Guayaquil kentinde meydana gelen olayın hasta karışıklığından kaynaklandığı anlaşıldı. Ölümünden bir hafta sonra Maruri'nin yeğeni Jaime Morla kimlik tespiti için hastaneye çağrıldı.

Arkası dönük cesedi teyzesi sanmış

Morgda virüsün bulaşmasını önlemek amacıyla bir buçuk metre mesafede duran Morla, arkası dönük olarak yatan cesedin yüzünü görmekten korktuğu için teyzesi olduğu tahmininde bulunarak yetkililere doğru kişi olduğunu söyledi. Bunun üzerine ceset cenaze evine gönderildi ve burada yakıldı. Daha sonra ailesinin evine Maruri'ye ait olduğu belirtilen küller gönderildi.

Gerçek nasıl ortaya çıktı?

Gerçek, bilinç kaybından ayılan Maruri'nin kim olduğunu açıklaması üzerine ortaya çıktı. Maruri'nin kız kardeşi neredeyse bir buçuk ay öldüğünü düşündükleri kardeşinin yaşadığını öğrenmenin sevinciyle olayı "mucize" olarak tanımladı.

Yakılan cesedin kime ait olduğu bilinmiyor

Ancak yakılan cesedin kime ait olduğu hala bilinmiyor. Maruri'nin ailesi ise krematoryumdaki masrafların geri ödenmesi için hastaneye dava açmayı planlıyor.

Ekvator'da cesetler sokaklara atılıyor

Ekvator, Güney Amerika kıtasında Brezilya'dan sonra Covid-19 dolayısıyla en fazla vakanın görüldüğü ülke durumunda. 22 binden fazla vakanın tespit edildiği ülkede hastalık nedeniyle yaşanan can kaybı sayısı 2 bin 570'in üzerinde. Ancak gerçek rakamların çok çok fazla olduğu biliniyor. Sahipsiz cesetler sokaklara atılıyor, belediye ekipleri cesetleri sokaklardan topluyor.