HABER /  GÜNCEL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Suriye'den gelen DEAŞ'lı İstanbul'da yakalandı

Suriye'den gelen ve terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirtilen bir terörist, İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Abone ol

Suriye'den İstanbul'a gelen DEAŞ terör örgütü üyesi düzenlenen operasyonla yakalanarak tutuklandığı ortaya çıktı.

Suriye'nin Telebyad şehrinde DEAŞ terör örgütü üyesi olarak çeşitli görevler yaptığı belirlenen Rahed B.'nin İstanbul, Bayrampaşa'da olduğu jandarma ekiplerince belirlenerek, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi. Bunun üzerine Terör polisi, DEAŞ'lı teröristin bulunduğu adrese 27 Şubat günü operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda laptop ile flash bellek ele geçirilirken, içerisinde örgütsel dokümanlar olduğu tespit edildi.  

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli 2 Mart günü çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN ÖZETİ
SON DAKİKA HABERLERİ
Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısında son durum (26 Nisan 2020)
Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç'ten Türkiye'ye getirilen Emrullah Gülüşken'in kızı ile görüştü
Antalya'da çöplerin arasında yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! 'Öyle bir şey söz konusu değil' yanıtını verdi
Selçuk İnan'a TFF 1. Lig'in iddialı takımı Hatayspor'dan bomba teklif
Seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu
ÖNCEKİ HABERLER
Bursa ve Manisa'da yeni karantinalar
"Kim Jong ölmemişse buna şoke olurum"
Türkiye'de vergi mükellefleri 11,5 milyona yaklaştı
Koronadan korunmak için içti! Hayatını kaybetti
Yurt dışından getirilen telefonlarda süre uzatıldı
Ankara İmsakiye 2020 sahur vakti! Ankara imsak ve iftar saatleri
Yorumlar