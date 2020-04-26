Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! 'Öyle bir şey söz konusu değil' yanıtını verdi

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?" sorusuna 'Öyle bir şey söz konusu değil' yanıtını verdi.

Abone ol

Sunduğu sahur programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen ilginç soru çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte gündem yaratan soru ve Nihat Hatipoğlu'nun verdiği yanıt.

"Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacaktı?"

Aydın'dan bağlandığını dile getiren Ahmet isimli genç, "Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde; İslam'ın şartlarından olan Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacaktı?" sorusunu yöneltti.

"Yolculuk fırsatı olmayacak"

Hatipoğlu, soruyu şöyle yanıtladı: Şimdi eğer böyle bir şey olacaksa, tabii varsayım üzerinden konuşuyorsunuz. Bana göre öyle bir şey olmayacak. Çünkü bu gezegen üzerinde kıyamet kopacak. Bu gezegen üzerinde kıyamet kopunca da yolculuk fırsatı olmayacak. Yani öyle bir şey söz konusu olamaz. Hayat bu gezegende var, bu gezegende devam edecek. Diğer gezegenlerde bir hayat olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu.