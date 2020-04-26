HABER /  GÜNCEL
ADV N Kolay'ın şimdi bir de artısı var

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na ilginç soru! 'Öyle bir şey söz konusu değil' yanıtını verdi

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "İnsanoğlu başka bir gezegene yerleştiğinde Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacak?" sorusuna 'Öyle bir şey söz konusu değil' yanıtını verdi.

Abone ol

Sunduğu sahur programında Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na yöneltilen ilginç soru çok konuşulanlar arasına girdi.

İşte gündem yaratan soru ve Nihat Hatipoğlu'nun verdiği yanıt.

"Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacaktı?"

Aydın'dan bağlandığını dile getiren Ahmet isimli genç, "Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde; İslam'ın şartlarından olan Hacc'a gitmek nasıl mümkün olacaktı?" sorusunu yöneltti.

"Yolculuk fırsatı olmayacak"

Hatipoğlu, soruyu şöyle yanıtladı: Şimdi eğer böyle bir şey olacaksa, tabii varsayım üzerinden konuşuyorsunuz. Bana göre öyle bir şey olmayacak. Çünkü bu gezegen üzerinde kıyamet kopacak. Bu gezegen üzerinde kıyamet kopunca da yolculuk fırsatı olmayacak. Yani öyle bir şey söz konusu olamaz. Hayat bu gezegende var, bu gezegende devam edecek. Diğer gezegenlerde bir hayat olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri İsveç'te tedavi edilmeyen koronavirüslü Türk ambulans uçakla getirildi! Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Selçuk İnan'a TFF 1. Lig'in iddialı takımı Hatayspor'dan bomba teklif
Seyahat yasağının kalkacağı tarih belli oldu
Türkiye'de son koronavirüs vakası 15 Mayıs'ta görülecek! Bomba araştırma sonucu
Diyanet'ten akıllı telefonlar için Fetva uygulaması
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! 3 günlük sokağa çıkma yasağı masada
Uçuşlar ne zaman normale dönecek? TALPA Başkanı açıkladı
ÖNCEKİ HABERLER
Araştırmacılar dünyaya 456 ışık yılı uzakta gezegen keşfetti
Engelli ve yaşlılar için yeni önlemler devrede! Bakan Selçuk açıkladı
İBB aleyhine kurgu haber yapan ekip gözaltına alındı! Limon kumpası deniliyor
PKK/YPG'den kirli koronavirüs oyunu
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bağış toplamasına izin verilmeyen belediyelere üç talimat
Oğmaç çorbası tarifi iftar için mükemmel tat!
Yorumlar