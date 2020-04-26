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İsrail güçleri Kudüs’te 4 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te 4 Filistinliyi gözaltına aldı. Filistinli gençlerin Batı Kudüs’teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine götürüldüğü belirtildi.

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Filistinli insan hakları kuruluşu Vadi Hilve Enformasyon Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs’ün İseviyye ve Et-Tur mahallelerinde 4 Filistinli genci gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, Filistinli gençlerin İsrail polisince Doğu Kudüs’teki evlerine düzenlenen baskınlar sonucu gözaltına alındıkları vurgulandı.

Polisin evlerde arama yaptığına dikkati çekilen açıklamada, Filistinli gençlerin Batı Kudüs’teki Russian Compound (El-Meskubiyye) gözaltı merkezine götürüldüğü belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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